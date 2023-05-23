嘉義一名正宮指控，2020年9月間父親過世，治喪期間她無意間發現丈夫與小莉（化名）的不淪「姐弟戀」，而丈夫還曾稱出席喪禮「純粹只是去看熱鬧」，在她工作期間，2人不僅頻繁出遊，戀情更是「眾人周知」，她甚至曾目睹2人在家衣衫不整，因此崩潰向2人提告求償49萬餘元；法官勘驗2人出遊照，認為2人舉止親密，表露神情如同情人，因此判2人須連帶賠償5萬元。

據判決書指出，正宮主張2020年9月間，父親過世治喪時，她無意間發現丈夫手機竟有與小莉（化名）單獨出遊的親密照，甚至發現丈夫曾向小莉表示前往父親喪事，「純粹只是去看熱鬧而已」，毫無同情喪父之情，致她深陷生離死別之苦，當她詢問丈夫時，對方不僅閃爍其詞，甚至無視她已發現2人婚外情，更肆無忌憚利用她至台南居家照護工作期間，頻繁與小莉見面出遊，被鄰居親戚目擊致其婚外情為「眾人周知」，使她痛苦萬分。

不僅如此，2021年9月19日她發現丈夫在小莉住家，她前往現場親眼目睹2人衣衫不整，懷疑2人發生性行為，而小莉更惱羞成怒徒手攻擊並口出惡言羞辱她，但丈夫竟未阻止小莉的暴行，任其踐踏她的尊嚴，2人婚外情之行為，已侵害她的配偶權顯屬「情節重大」，讓她至今仍深陷被遺棄、不甘心及否定自我價值等失落情緒中，致睡眠品質差，身心狀況不佳，現在仍在接受高強度之心理治療，精神承受強大痛苦，因次向2人提告求償49萬9999元。

法庭審理時，人夫辯稱，婚後他努力工作，所得、存摺印鑑、房產地契等均由妻子保管，自己身無分文，妻子卻常在孩子面前嫌棄他薪水太少，因長期缺錢，故兼作水電工賺錢。事發當日，他是前往小莉家中裝修頂樓電燈，裝修時很熱才會打赤膊，碰巧被妻子撞見，當下未解釋清楚產生誤會，對妻子及小莉深感抱歉；至於照片是與同行出遊時所拍，妻子也都知道，甚至也都看過，當時至少還有兩、三個同事，「她可能不能接受，她提出的照片都是在電腦偷抓的，我從未做出對不起她的事」。

小莉也出庭證稱，自己與人夫是同行，平時以姊弟相稱，因長期照顧先生經濟拮据，付不起水電整修費用，才會找人夫幫忙整修，維修電燈也有付款；當日她在住處3樓睡午覺，並沒有與人夫共處一室，正宮竟私闖民宅強行偷拍她的裸照，並以此恐嚇她，她有報案並提告；至於同行出遊照，「如果每個人出遊都是男女朋友關係，那不就天下大亂」。

法官勘驗2人出遊合照，發現2人不僅親暱搭肩合照，臉上亦均洋溢幸福之神情，其等親密舉措及表露神情如同情人一般，另2人於12月間出遊，並與裝扮聖誕老公公合照，其等共度耶誕節之意，甚為明顯，而小莉明知對方已婚，2人卻為逾越正常男女往來之互動，而有男女間親密私情之交往，已非社會通念所能容忍，2人行為已侵害正宮配偶權，因此判2人須連帶賠償5萬元。