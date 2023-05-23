警政署與中信金控合作，加強攔阻民眾被害。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署繼日前與富邦銀行合作建置AI預警模組，23日再與中信金控攜手合作，召開「金融防詐 智能守護」啟動儀式，中國信託推出智能防詐ATM，將可擴大攔阻民眾被害。

警政署長黃明昭表示，刑事局與中信金簽署MOU將從識詐及阻詐等兩個面向進行深度合作。在識詐部分，為強化民眾識詐意識、提升防詐免疫力，刑事局與中國信託於4月底合作拍攝智能防詐宣導影片，以創新宣導手法，使防詐宣導力度與密度能達到立即性、重點式的全面提升，未來也會將影片於相關通路進行播放，喚起全民防詐知能。

阻詐部分，中國信託ATM機台數量為全國最多，為有效攔阻民眾被害，在這次合作案中，藉由雙方情資的交流，分析異常交易態樣，從被害端偵測民眾交易行為是否遭詐，立即關懷提醒攔阻。

智能ATM還能同步自動偵測詐騙帳戶被提領時，立即通知線上員警到場進行盤查，阻斷車手提款，擴大攔阻民眾被害。

今天的啟動儀式中，刑事局吉祥物刑事Bear與中信金控吉祥物小B貓頭鷹同台現身，以「鷹熊出擊」概念宣示警銀合作的決心。黃明昭對於中信金控協助製作識詐宣導影片，及運用金融科技進行相關防制詐欺工作，表達感謝，希望藉由這次活動，激勵更多金融業者加入合作行列，提升反詐量能達到加倍效果，共同打造堅固金融防詐保護網。