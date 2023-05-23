一名準新郎結婚前夕投宿民宿，卻在半夜闖入一間住有4名女子的房間，脱褲做出不雅舉動，女子驚醒並報警，男子21日如常結婚後遭函送法辦；事情曝光後，準新郎醫師身分也曝光，網友肉搜該男子即將到台南某醫院任職，還發動寫信給院長，院方對此也做出回應，「本案目前由警方受理偵辦，在其現非本院員工前提下，相關評論及提問，無從答覆！」

原PO在Dcard發文指出，20日與3名閨密到台南某民宿住宿，深夜卻有一名不明男子透過陽台外開放空間闖進她們的房間，並進行猥褻，其中一女感覺胸部被人碰觸，另一名女子則是床被大力搖晃而驚醒，睜開眼，竟看到一名裸男對著距離她臉部不到5公分距離打手槍。

眾人被嚇到驚醒並報警，警方調閱監視器畫面，掌握蘇男涉案，蘇男對犯行辯稱「喝醉不記得」，但承認監視器拍到的是他本人。台南市警局第三分局表示，蘇男21日當天下午已完成筆錄製作，訊後依強制猥褻、侵入住居罪嫌函送法辦。

事件曝光後，網友接力肉搜蘇男，直指他即將到台南某醫院任職，有網友寫信給院長，也有網友認為醫院應該抵制。對此，該醫院證實蘇男確實獲得錄取，但院方也說，目前蘇男並非該醫院的員工，即使錄取也未必一定會到該醫院服務，相關評論及提問，皆無從答起，也請大家見諒。

由於該起事件引發不少網友關注，不少網友也認為，這是該名準醫師的個人行為，卻造成醫院遭質疑「感覺好冤」、「應該就事論事」！

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