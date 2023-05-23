新北市教育局今(23)日辦理九大國際文教中心聯合開展暨攜手對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽訂MOU記者會，在新北市長侯友宜見證下，新北市9大國際文教中心首次與駐外大使、外交人員與來自世界各地的國際學生合作，讓更多學生與世界做朋友，認識不同國家的文化特色與生活。

記者會現場還有來自日、韓的新住民和英、美的國際學生進行多國文化分享，來自日本的中心志工永冶典子介紹傳統服飾浴衣及生日、結婚、入學、畢業等家有喜事時所吃的紅豆飯，並特別帶來日本吉祥物達摩，示範許願時先幫達摩畫左眼，當願望成真後再幫他畫上右眼，象徵保平安的文化習俗。

侯友宜表示，今年已發布新北市國際教育白皮書，結合逾百個產官學民單位，成立全球跨界學校國際交流單一媒合大平台，此次跨界跨域合作邀請駐外經驗豐富的大使及外交人員到各中心分享赴外的生活經驗及國際禮儀與接待家庭文化體驗，讓更多學生認識不同國家的文化與生活。

他說，透過來台灣學習的國際學生現身說法，大手牽小手，讓新北市學生能體驗多國文化，與世界做朋友，促進中心主題展國際交流，營造國際化校園。

教育局表示，新北首次攜手四大國際夥伴，打造真人故事館，並預計辦理近百場的多國文化主題展、假期育樂營、國際文化派對及走進偏鄉和千人學校等活動。另新北市與逾150校締結國際姊妹校，讓更多師生認識不同國家的文化特色與生活，未來將繼續推動「大使帶你遊世界」、「國際見習生入校」及「外籍生文化分享」等與中心或偏遠學校合作，營造多元創新的國際化校園，涵養新北學子成為未來的國際人才。