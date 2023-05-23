36歲韓國男神宋仲基主演新片《禍亂》（Hopeless）入圍今年坎城影展一種注目單元，將於當地時間24日上午11點首映，他與BIBI（金亨瑞）、洪思彬已提前抵達，坎城陽光明媚，首度受邀出席的宋仲基，心情看起來也相當不錯，簽名、合照來者不拒，而他一身休閒打扮，也被網友發現比起去年在《財閥家的小兒子》中少年感十足的扮相，帥氣臉蛋似乎圓潤了一些，虧他「幸福肥」，據悉，日前被爆出預產期在8月的愛妻凱蒂此次並未同行。

《禍亂》是部黑色劇情片，講述想要擺脫地獄般現實的少年「延奎」（洪世彬飾）遇到組織的中間管理者「治建」（宋仲基飾）後，在危險的世界裡一起經歷的故事。由新導演金昌勳執導，宋仲基之前曾表示，希望為小成本電影做出一點貢獻，因此選擇零片酬接演，據悉，片中他將大變身，會展現出什麼樣的面貌備受期待，電影將於今年年底在韓上映。另外，韓媒也報導，該片首映前便受到了全世界影人的熱烈關注，目前版權已賣至包括台灣等多個地區，創下了成功的預售紀錄。