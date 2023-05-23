近期微笑單車YouBike遍布各縣市，是許多民眾外出首選。近日傳出微笑單車公司遭到境外網路攻擊，初步有逾4萬會員個資外洩，高雄市交通局指出，高雄有1490名會員個資遭竊，要求微笑單車公司傳簡訊主動通知受影響會員，並應立即加強資安措施、限期改善，後續研議對受影響會員提供補償方案。

微笑單車公司指出，17日下午6至10時、21日凌晨2至5時，分別遭到境外駭客以不同技術手法進行網路攻擊，全台共計4萬593筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及其騎乘紀錄。

後續微笑單車公司已主動變更遭惡意登入會員密碼，並發簡訊通知上述會員變更密碼，同時通報政府相關主管機關、通知會員及提供資訊予檢調單位進行調查。

高市交通局指出，根據微笑公司的統計，高雄共計有1490會員遭駭，依據個資法規定，微笑單車公司保有個人資料檔案，應採行適當之安全措施，防止個資被竊取、洩漏，交通局將限期微笑單車公司改善，逾期未改善則依契約罰款。

交通局表示，除了改善之外，還請微笑單車公司研議受影響會員補償方案，也呼籲民眾，微笑單車不會主動致電會員確認會員資料與騎乘紀錄，也不會要求匯款來確認是否為會員本人，亦無提供會員儲值、升級與無限騎方案等；若有欠費，請勿匯款，請至車機補扣款或服務中心辦理繳納；另外民眾若有遭受損失亦請保留事證。