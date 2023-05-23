世衛秘書長譚德塞今天敦促各國進行必要的改革，來為下一波疫情做好準備，並對他們在世衛年度大會上做出同意大幅增加預算的「歷史性」決定表達讚許。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在世衛大會上表示，現在是讓防範下一波疫情的協商取得進展的時候了。數週前世衛才宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球緊急狀態結束。

譚德塞在這次對世衛會員國的重要談話中說：「我們不能再拖延下去了。」並做出警告，稱下一波疫情勢必會來襲。

他說：「如果我們不做應有的改變，那誰會去做？若現在不做，那什麼時候要做？」

今年是世衛成立75週年，這次在日內瓦召開為期10天的年度大會，期盼對全球衛生面臨的挑戰做出因應，主要議題包括未來可能會爆發的疫情、根除小兒麻痺，以及支持採行舉措，緩解烏克蘭因俄羅斯入侵引發的緊急衛生情況。

世衛194個會員國正起草一項有關疫情的條約，以便在明年使該條約獲得批准。

譚德塞說：「這一代人（對疫情相關的協議））做出承諾十分重要，因為這一代人體驗了小小的病毒會帶來何等可怕的景況。」

在同場會議中，各國通過2024-25年68.3億美元的預算案，這個決定考驗的是各國修訂世衛籌款模式的承諾。過去的模式被認為規模太小，且過於倚賴捐贈。

根據去年初步達成的共識，預算案的內容包括會員國同意將會費提高20%，世衛則承諾對預算、管理、金融政策做出改革作為交換。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120523