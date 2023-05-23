漁民黃良安當著會勘人員的面前走入魚塭，撈起一把文蛤，10顆有8顆是開口的（死亡）。（周麗蘭攝）

文蛤在池裡暴斃，撈起來只有殼。（周麗蘭攝）

雲林沿海文蛤死亡災情擴大，平均暴斃超過5成，不少達7、8成，有些魚塭全軍覆沒。台西鄉公所統計全鄉養殖約1500多公頃，已申報受災魚塭有600多公頃。漁業署、水試所人員23日會勘，水試所人員表示，已達天然災害救助標準。

雲林縣上周末出現高溫及降雨，台西鄉、口湖鄉陸續傳出文蛤死亡，縣府農業處22日勘災，漁業署、水試所今日會勘。

漁民黃良安當著會勘人員的面前走入魚塭，撈起一把文蛤，10顆有8顆是開口的（死亡）。他表示，養殖文蛤40多年來，每年3月、6月、9月季節交替時，他都特別注意魚塭的水質、底土變化，所以在細心防範下，他的養殖池死亡情況不嚴重，但上月下雨後，他的文蛤池也出現暴斃，也且愈來愈嚴重，目前死亡量已達7、8成。

漁民王碧麗表示，她放養1公頃文蛤，今年全軍覆沒，損失上百萬元。台西鄉民代表陳文求指出，不只即將收成的文蛤死亡嚴重，今年連文蛤苗也傳出災情。

水試所台西試驗場助理研究員林志訓表示，本次文蛤死亡原因主要是氣侯變化，氣溫高造成魚塭有機物分解加速，梅雨不如預期，水質惡化雪上加霜；此外，強降雨後，魚塭水質鹽度降低也會造成文蛤死亡，極端氣候衝擊下，養殖環境越來越惡化。