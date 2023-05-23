京城銀行今（23）日召開股東會，由於去年盈餘衰退、今年配息縮水，小股東在股東會上提出質疑。京城銀董事長戴誠志表示，去年升息超乎預期導致利息支出增加、受俄烏戰爭影響俄羅斯債券全數提列損失，且授信客戶不繳息就打呆，以維持京城銀穩健的資產體質，使盈餘下降、致股價波動。

京城銀去年稅後盈餘22.1億元，比前一年56.3億元衰退34.2億元，年減60.74％，EPS為1.98元，配發現金股利1.1元，以5月22日收盤價36.3元計，現金殖利率逾3.03％，訂於6月7日為除息交易日，6月30日完成現金股利發放。

不過去年EPS與配息，較2021年EPS高達5.02元、配發現金股利2.1元縮水不少，小股東因此在股東會上少見的不斷提出對虧損項目的質疑。

戴誠志回應，去年股東權益少了60億元，主因包括利息上升非常多，本來每年利息接近於零，現在跳到5％，京城銀行全部用新台幣計算，美元部位要100％借美元，利息很高，同時定存、活存利息支出增加，對銀行是不利的；但他也強調，基於社會公平，民間也需要利息收入，所以還是支持升息做法。

戴誠志表示，在債券型基金方面，相對其他同業，京城銀損失逾7％，而京城銀誠實對待自己資產，提列此損失。

戴誠志指出，俄烏戰爭影響下，俄羅斯債券違約，京城銀的提存應該是國內金融業中最高的，另外還有上海封城、通膨等點點滴滴，造成盈餘下降。

戴誠志也說，京城銀首要是維持最穩健的資產體質，因此「打呆比較激烈」，授信客戶只要不繳息就打呆，例如過去台開跳票20幾億元也直接打呆，損益就會比較大，股價也比較波動。

戴誠志表示，過去一年國際區域型銀行或國內金融業，都飽受苦頭，但京城銀也因為秉持求穩態度，都能安然度過。