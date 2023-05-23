南投一名蕭姓男子對超商女店員A有好感，多度出手騷擾A女，或是騎車尾隨A女，讓A女不堪其擾選擇報警提告。南投地院審結，依意圖性騷擾，乘人無法抗拒之際觸摸身體隱私部位的行為，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，蕭男經常前往A女任職的便利商店消費，2022年9月25日間蕭男走入超商櫃台，伸手觸摸A女的手臂及手腕，還在A女耳邊說「想跟妳睡」、「摸遍妳全身」，同年月28至30日均每天在超商逗留，藉機想與A女聊天。

此外，同年10月12日間蕭男站在一處鐵路旁，持手電筒照著騎機車經過的A女，要求A女停下來，事隔3日，蕭男則在從超商外一路尾隨A女的機車，不停在後方鳴按喇叭，直到A女心生畏懼直接騎往警局報案，全案才曝光。

南投地院審理時，法官認為，蕭男欠缺尊重他人身體自主權的觀念，以性暗示的言語觸摸A女的手臂藉此性騷擾，此外也跟蹤、騷擾A女，導致A女深感驚嚇及恐懼，考量蕭男犯後終於認罪，但未能與A女達成和解等情狀，依意圖性騷擾，乘人無法抗拒之際觸摸身體隱私部位的行為，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。