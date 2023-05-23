一名女網友分享，在好市多買花椰菜回家，賣力地清洗了5次，但是洗菜盆底部仍然有一堆細小的黑沙，讓原PO看了好崩潰，直呼這款花椰菜種在沙灘上嗎，引起網友熱烈討論，不少人看傻直呼，本以為會洗出一堆肥蟲，沒想到竟然是沙子。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，在好市多買了花椰菜，钽建議趕時間煮飯的人不要買，因為花椰菜超多沙，洗了5次都沒有洗乾淨，讓原PO都忍不住懷疑，這款花椰菜是不是種在沙灘上？怎麼會這麼多沙。

好市多花椰菜狂洗5次「盆底冒1物」，讓主婦崩潰。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

從照片中可見，將一整顆花椰菜放入白色的洗菜盆中，打開水龍頭沖洗，洗了5次以後拿起來，發現白盆底部仍然可見大量黑色的細沙，讓原PO驚訝直呼太可怕了。

貼文引起網友討論，不少主婦看呆，「沒有蟲子，反而都是沙子」、「原來花椰菜跟蛤蜊一樣要吐沙？」、「沙子算好事，蟲子才是高蛋白」、「下次記得提前一天泡鹽水吐沙（開玩笑）」、「除了不少沙子，裡面還有蟲，而且很難洗得掉，很會躲」、「切開來洗的話，會不會比較乾淨」、「沒有蟲不敢吃，有蟲至少表示不毒？」