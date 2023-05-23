中國大陸近年來軍武科技發展迅速，近期更傳出能搭載巨浪-3飛彈的096核潛艇將下水。前海軍艦長呂禮詩指出，陸方已經針對新的潛艇進行配置作業，並猜測解放軍會以系統化的布署，讓潛艦搭配航母、無人機，在台灣周邊海域壓制美、日兩國。

呂禮詩昨（22）日在節目《新聞大白話》中指出，台灣現在還有很多人懷疑解放軍的反潛能力，但只要看了中國大陸多次的軍事演習，就知道對岸在軍事上已經朝著實戰化、常態化、系統化發展，從今年4月的軍演就可以看到在系統化上的表現，空中、海上、火箭軍、戰略支援部隊通通加入訓練。

另針對潛艦方面，呂禮詩表示，北京政府已經對葫蘆島、三亞亞龍灣船塢進行了擴充，屆時能讓潛艦擁有可以停靠的地方。反觀很多側翼還在說，台灣有做國造潛艦，但呂禮詩質疑，「現在能靠在哪呢？難到要靠在左營港？船都要出來，結果碼頭在哪都不知道？」

除此之外，呂禮詩還分析，為何解放軍要派無人機持續繞台，主要是因為彩虹5無人機已經可以加掛反潛模組，在台灣東岸上空飛行，猜測很有可能是在執行反潛作戰。呂進一步指出，中國大陸現在利用無人機在空中做反潛制壓，偵蒐台灣附近海域，確認海面下方有沒有敵方潛艦後，就可以派出自己的潛艦開路，讓航空母艦跟過來。