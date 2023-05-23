宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收賄40萬元及圖利特定廠商，涉犯貪汙治罪條例，遭宜蘭地方法院裁定羈押禁見，李向高等法院提起抗告，昨晚遭駁回，確定收押禁見2個月；宜縣府表示，收到宜蘭地檢署羈押通知後，將停止其職務並派員代理，目前公所職務由秘書暫代。

檢廉針對2019年底標案安農溪落羽松點燈、年節布置與花海周邊布置活動，經費分別為150萬元及65萬元，疑似鄉公所指定特定廠商承作，李志鏞分別收入20萬元賄賂；另同年延伸裝置聖誕樹活動，總預算50萬元，鄉公所分成數筆單筆10萬元以下案件，規避公開招標形式，違反圖利。

此案共帶回19人偵訊，檢方聲請羈押李志鏞、農業課長蕭振岳、張姓廠商，宜蘭地院17日裁定李志鏞收押禁見，蕭振岳、張姓廠商各以15萬元及20萬元交保。宜蘭地檢和李志鏞均提出抗告，地院昨送往高等法院，蕭、張2人認定檢方抗告有理由，撤銷發回宜蘭地院重裁；李抗告則被駁回。

鄉公所表示，由於縣府未收到地檢署羈押通知，也未派代理，目前李志鏞並不算是停職，只能以請假形式缺席，暫由秘書江淳銘代行職務；縣府民政處回應，收到地檢署羈押通知後，會依照地方制度法停止其職務並派員代理，代理人選將由縣長林姿妙決定。