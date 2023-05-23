國民黨基隆市黨部23日下午召開記者會，公布日前黨內立委民調數據。受訪時談到藍白合的議題，以及前民眾黨祕書長謝立功有意投入立委選戰，國民黨基市立委提名人林沛祥表示：「請他來跟我初選！」

基隆政壇「藍白合」的話題一直很有市場，除基隆市長謝國樑曾多次在公開場合宣示，希望國民黨能夠與民眾黨在2024年的總統及立委大選中，有更深度的合作。

國民黨基隆市黨部23日下午召開記者會，公布日前立委初選的民調數據，國民黨立委提名人林沛祥也在會中大談他的政見。在談到藍白合議題時，由於近來民眾黨前祕書長謝立功日前曾表態有意投入2024年的立委選戰，國民黨立委提名人林沛祥直言：「請他（謝立功）來跟我民調初選。」

林沛祥認為，既然要談藍白合，合作的目的就是希望勝選，否則就是為了個人的政治利益及政治盤算。所以他強調「要合就要贏」，歡迎謝立功隨時跟他做民調初選，因為他想幫基隆做事、想把這席立委拿回來。

不過，謝立功直言國民黨這次立委初選民調出現瑕疵與爭議，公道自在人心，這部分他不予置評。不過，讓他想到郭台銘在爭取國民黨總統提名的「奇幻旅程」，就像柯文哲講的，遊戲規則都沒講好，過程又有黑箱疑慮，此時他對郭台銘所受委屈，更能感同身受。

至於林沛祥要求初選，謝立功表示，郭台銘和何淑萍議員的遭遇大家都看在眼裡。因此他認為，在基隆立委選舉，不妨就「兄弟登山，各自努力」。

謝立功強調，他一直都在基隆，也持續以自己的專業，關注與基隆市民切身相關的重大議題，他有信心他才是非綠陣營最有可能勝選的參選人。