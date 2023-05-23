M31第一季合併營收3.13億元，季減少36%、年增加26.3%；稅後淨利為7000萬元，季減少55%、年增加76.2%；受益於業外淨利貢獻，單季每股稅後淨利為2.24元，包括營收、獲利均創單季同期歷史新高。單季營業利益率為14.3%，季減少27.9個百分點、年增加4.64個百分點。

以M31第一季營收占比來看，授權金占比71.4%，在持續有超越摩爾定律的先進製程帶動下，權利金對整體營收貢獻顯著成長，後續預計仍將持續成長，預估今年新案授權金會逐季成長；至於權利金受到代工業者產能利用率下滑，單季營收貢獻承壓，第一季營收占比28.6%。整體來說，M31預計第一季將為淡季、為M31營運谷底，後續營收將逐季成長，今年全年營收可望續創新高。

2023年市場表現上，M31認為，有鑑於美中科科技戰升溫，出現自先進製程轉向成熟製程的趨勢，M31在大陸市場將持續秉持謹慎選案態度，加上今年大陸IC設計面臨倒閉潮風險，故M31也預計今年大陸市場的營收占比將減少；另外，在半導體規格持續提升下，美國市場今年預估營收表現持平，台灣市場則看好會有強勁增長。不僅如此，在經濟前景不確定下，晶圓廠積極投入先進製程發展，預計今年對M31的營收貢獻占比，晶圓廠將超越無廠晶片設計業者(IC設計)。

總經理張原熏表示，M31對今年全年營收預期審慎樂觀，展望依舊正向，儘管今年一路走到將近6月，目前仍有很多不確定性，有部分案子出現遞延，但基本上預期下半年營運將迎頭趕上、更勝上半年，全年營收雙位數成長應該沒有問題，且營收成長絕對要大於支出的成長，這是M31經營團隊非常重要的任務。

張原熏表示，M31兩大產品授權金、權利金和M31同等重要，長期來看希望維持82法則(授權金占比8成、權利金占比2成)。

M31近期設立印度子公司，張原熏表示，目前公司規模已經達250員工，但M31擴張的腳步不會停止，將持續充實研發動能，瞄準印度有眾多IP設計人才，有助於擴張研發需求，再者，就是地緣政治的需求，整體來說，在印度設立子公司將有助於長期發展。