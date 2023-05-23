新北三峽北大特區日前發生性騷擾事件，案發地點為社區開放型防災通道，屬私人土地，不受市府所管控。國民黨新北市議員呂家愷希望市府與地方共同合作，預防及避免類案再次發生。對此，新北市警察局回應，社區開放型防災通道多為私人土地，原則宜由社區自行建置監視器錄影系統。

警察局表示，相關社區若有設置需求，警察局與市府相關局處非常願意提供建議，輔導社區設置鏡頭、路燈及社區保全等相關作為，提升民眾安全。

呂家愷表示，社區間的防災通巷在公部門的認定中屬私有土地，然而，許多類似的通道早已成市民節省時間的通行捷徑，「雖為社區私人巷弄，實質上早已成對外開放的空間」，針對這案通巷前的人行道，請相關單位增設路燈並加強巡視，並評估照明系統改善等專案計畫。

呂家愷指出，開放型的社區通道議題延伸出公部門是否願意協助路面、照明與監視系統維護等問題，日前質詢也協請市府相關局處通盤檢討並提出具體配套措施，研議公寓大廈、社區大樓間通巷延伸出的維護管理問題。

呂家愷進一步提到，有關相關資源的挹注，不論是藉由社區向市府申請經費，或是由市府訂定統一規範補助，都希望能解決私人巷弄可能成為未來治安死角的問題。

呂家愷認為，社區開放型通道的維護需要市府與地方共同攜手合作，希望各方能持續溝通與協調，讓市民擁有安心、放心的生活環境，還給市民安心回家的路。