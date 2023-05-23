清華大學聘請導演吳念真擔任駐校作家，學生聽到紛紛搶著報名。吳念真說，這次接受清大邀請，盼以自身經驗提供建議，也想更了解年輕人關注的議題，被問到學生的寫作，他則說文字應用漂亮，可惜內容相對空泛，或許跟仍缺乏生命經驗有關，一點感動會加很多水。

吳念真也說，答應駐校最大的動機，是想知道現在在學的年輕人最關注的、與自身有關的社會議題。（王惠慧攝）

清大聘請「台灣最會說故事的歐吉桑」、導演吳念真擔任駐校作家，並從23日起舉辦3天的寫作工作坊。消息一出得到熱烈迴響，原本招收15位學生，但因報名太過踴躍，最後收到13篇小說、5部劇本、3篇散文及2篇報導文學，共23位學生，吳念真也大方同意增加名額，也有台大、陽明交大學生慕名前來旁聽。

談到現在學生的寫作，吳念真說，這可能是老人之言，但學生的文字應用能力非常好，大概是從小接觸文字，但也許生命經驗並不太足夠，所以有時文字很漂亮，但內容「總是空空的」，小小的一點感動會加很多水。

吳念真形容，就像台灣話常說「一粒田螺九碗湯」， 就覺得稀釋的作品本身也有力量，但這問題可能跟生命經驗有關。

學生該如何增進說故事的能力，吳念真則認為，這與表達能力有關，他說，過去的人看長篇小說、聽交響樂有完整結構，年輕人不這麼做，例如臉書超過300字就要寫「文長慎入」，他認為，若不能看長篇的東西，則無法經過結構性的思考，才會缺乏表達能力。

吳念真說，學生的文字應用能力非常好，但也許生命經驗並不太足夠，有時文字漂亮，但內容空空的，小小的一點感動會加很多水。（王惠慧攝）

至於AI創作帶來的影響，吳念真則說，其實過去還沒有AI的年代，人們的創作共同的取向，就是多數人都會寫同樣的題材，或是多數人會用一樣的方法，去看待一樣的題材，會成為作家或與眾不同，就是因為寫法、呈現方式跟看事情的角度不一樣。

吳念真說，先前他曾在政大教課，有基本的劇本課程、排練舞台劇，甚至正式演出，花了很長時間，但這次清大來邀約，他擔心近來由於忙碌、年紀也大了，身體比較不好，擔心無法陪伴。

最後決定答應清大的邀請，吳念真說，是他想到能請學生提出不限形式的作品，從作品出發來討論，如此一來，或許可以把他過去的經驗，與學生作品相對照，或者在創作過程中給予一點點建議，或討論各種題材，可以如何呈現。

而吳念真也說，答應駐校最大的動機，也許是透過這樣的機會，他才能認真的看到，現在在學的年輕人最關注的、與自身有關的社會議題是什麼？然後學生會用什麼形式來表達，讓他充滿興趣，最後也答應教課。

清大華文所碩士生蘇柏蓁（左）是綠光劇團的劇迷，特地從家裡帶來全套《人間條件》的劇本書，請吳念真簽名。（王惠慧攝）

清大人社院學士班大三的洪睿辰說，這次他以自身家庭故事為素材創作劇本，想藉由這次工作坊請教吳念真如何寫作台語台詞。清大華文所碩士生蘇柏蓁則說，自己是綠光劇團的劇迷，他也特地從家裡帶來全套《人間條件》的劇本書，也同時創作小說和劇本，盼開啟跟導演的更多討論。