吳嘉昭指出，未來不論高速運算、生成式 AI 等先進科技，都需要載板配合，高階 ABF 載板朝向大面積、高層數發展，大幅消耗載板產能，南電也會持續擴產，取得更好的生存空間。

下半年景氣可能翻轉，南電將持續培養人才，並趁景氣相對低迷時期進行工廠智能化與自動化，優化製造流程與產能，準備下半年的景氣復甦。

吳嘉昭強調，雖然產業上半年面臨短暫逆風，但南電維持既有資本支出計畫不變，樹林二廠擴產計畫將如期進行，以爭取更多高值化產品訂單。