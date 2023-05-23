京城銀行今（23）日召開股東會，包括決議配發每股1.1元現金股利，並順利選出董事七名（含獨立董事三名）、京城銀董事長戴誠志續任董事長，其中包括一位京城銀首位女性董事。

京城銀此次股東會依公司章程規定，票選出一般董事4席及獨立董事3席，獨立董事占比高達43％，新當選之一般董事包括天剛投資代表人戴誠志及代表人蔡炅廷、富強投資代表人歐慶順及代表人莊伊麗，也是首位女性董事，獨立董事則由陳肇隆、侯全富及吳炳松擔任，後續召開臨時董事會推舉戴誠志續任董事長，蔡炅廷先生續任副董事長。

京城銀2022年度累計稅後盈餘為新台幣22.1億元、稅後每股盈餘（EPS）1.98元，淨值報酬率（ROE）4.84％、稅後資產報酬率0.61％。資產品質方面，截至2022年底逾放比率0.02％、呆帳覆蓋率8,870.25％，優於同業平均。

資本水準方面，截至2022年底止，全行總資產規模達3,799億元，資本適足率為14.05％，第一類資本比率為12.92％。2023年3月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+(twn)」，展望為「穩定」。證交所第九屆公司治理評鑑結果中，京城銀也連續六年入列前5％企業。

展望2023年，京城銀表示，面臨高通膨、升息循環及地緣政治的衝擊，可預期經濟成長將趨緩，面對競爭與挑戰，京城銀將審慎因應並持續專注於利差的提升、核心存款的穩定與資金成本的控管。同時，持續強化數位金融服務，豐富數位平台產品，也是業務發展的重點項目之一。