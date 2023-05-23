商總理事長許舒博今日表達「台美21世紀貿易倡議」以及「對候選人政見」看法時表示，台灣要走出去，要跟別人建交、開拓市場。韓國、日本對台灣很友善，台灣農產品什麼時候賣過美國？連一顆鳳梨都沒賣出去。

商總今日與韓國貿易發展協會簽署合作備忘錄。會後接受媒體問及對台美21世紀貿易倡議提到。

對於台美21世紀貿易倡議日前公布首批文本，雙方近期將簽署首批協定。台美21世紀很大一塊仍聚焦在服務業，但是服務業還有很大的成長空間，雖然知道未來要接軌更高的標準，但是台灣服務業有實力、具競爭力，像是外國人喜歡珍珠奶茶，但是最喜歡的還是台灣這邊的珍珠奶茶，所以服務業根本不怕與人競爭。

至於對於總統候選人政見看法，他最關心的仍是經濟發展，才有保障，台灣之所以能生存於國際社會，就是依靠經濟實力，沒有經濟實力什麼都不用談了。

許舒博表示，台灣要走出去、與其他國家建交、擴張市場，增加更多的機會與市場，不能一天到晚說大陸依存度高、不要大陸市場。像是韓國對台灣就很友善，甚至還超越日本，美國更不要談，美國何時買過台灣的農產品，日韓都買台灣很多鳳梨，美國連一顆鳳梨都沒有。