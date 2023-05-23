民進黨台北市議員許淑華今(23)日發文指出，台北市議會教育委員會今審議教育局、體育局包括111年二備動支數額、110年度總決算等案，並附上在換場報告時自拍的美照。有網友留言盼許淑華盯緊體育局的經費，許淑華也允諾將好好了解。

許淑華今在臉書提到，今天教育委員會審議教育局、體育局111年二備動支數額、110年度總決算，以及動物園備查案，112年度動物認養保育計畫書及111年度動物認養專戶收支明細。許淑華也附上在換場報告時自拍的美照。

對此，有許多網友表示「認真的女人最美」、「照自己的計畫走，只要對選民負責即可」、「許淑華最有愛心，動物也是有生命需要保護」、「議座要加油才會成功」、「美呆了啦」。

此外，有網友回文希望許淑華能盯緊體育局的經費，並透露裡面各科組人員都會福報（應為浮報），許淑華則感謝網友提醒，並希望該網友能告知比較具體的項目，強調她會好好了解一下。