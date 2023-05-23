日前有一位在美國留學的女學生發文控訴，在紐約公共圖書館遭遇隨機攻擊受傷，求助外交部後僅得到律師電話，外交部則回應，已於第一時間表達慰問及關心。對此，民進黨台北市第二選區立委候選人、市議員王世堅喊話，外交部在此事責無旁貸，以後發生類似事件時一定要追究，保障台僑的安全。

王世堅昨（22）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，在外國的台灣人最常尋求的，就是有關於治安的服務，雖然外交部的事務很繁忙，但仍應該與外國警政機關單位保持良好聯繫，以便台灣人在外發生意外時，能第一時間聯繫上當事人，「照顧好在美國的台灣人，我認為外交部責無旁貸」。

王世堅接著說，台灣人在美國遇到意外時，能夠找的就是外交部單位，再加上美國又是台灣最重要的盟邦，台美之間單位要聯繫難度不大，因此，外交部要負起責任，以後發生類似事件時一定要追究，替受害人討公道、保障台僑的安全，而不是只是給受害人律師電話。

而外交部今天說明，駐紐約辦事處於本月19日接獲當事人急難救助電話，除第一時間表達慰問及關心之意、暸解事件經過，以及當事人主要訴求與需協助的事項外，在過去幾天也多次致電關懷當事人，並密切聯繫紐約市警察局（NYPD）追蹤本案。