美國去年10月對中國祭出晶片出口禁令，更拉攏盟友跟進制裁，日本已同意加入美國、荷蘭陣隊，打算從7月擴大限制23項半導體設備出口至中國。外媒撰文分析，日本的出口管制將比美國去年的制裁更令北京不安。

根據英媒金融時報報導，中國半導體行業擔心日本對關鍵晶片製造設備出口的限制範圍「太廣」，以至於有可能影響其低階矽晶片的生產，這些矽用於汽車到洗衣機的各種產品，實際影響層面比美國禁令還大。

中國半導體業高層說，在限制中國製造半導體的能力方面，日本可能比美國走得更遠。一位不願透露姓名的中國晶片工廠高層則稱，日本的出口管制將比美國去年的制裁更令中國不安。

美國去年10月限制能夠生產小於16奈米水平晶片設備的出口，然而，日本的限制包含45奈米等基本晶片，包括用於尼康（Nikon）提供的浸沒式光刻技術等設備的出口管制，因某些技術對於生產先進晶片十分重要。

一位中國政府官員表示，荷蘭晶片巨頭ASML預計只會對生產先進晶片的機器實施限制，而規模較小的日企尼康將對中國實施更廣泛的限制。該名中國官員稱，日本政府將要求所有東西都需要許可證，未來是否授予這些許可證是個大問題。