永慶房屋資訊團隊為了打造工作生活兩平衡的職場環境，運用科技減輕員工的工作負擔；更已經連續六年根據員工表現幫員工加薪，讓員工們的身心健康和收入成長，都獲得滿足！

永慶房產集團資訊企劃部呂學堯表示，永慶房屋企業規模不斷成長，資通訊和數位人才的需求也在持續增加。永慶房屋開放多樣資訊和數位相關職缺，歡迎對房地產有興趣的資通訊和數位人才，加入永慶的行列。

身心健康和創新挑戰兩兼顧

當今的上班族不僅希望自身努力能夠反映在收入上，更希望能夠取得工作和生活兩者的平衡。根據yes123人力銀行於2023年4月所做的調查顯示，勞工們的兩大職場心願，分別就是「身心健康」和「調薪」。

呂學堯指出，在永慶房屋數位與資訊團隊中，團隊很早就運用科技，將系統維運等例行工作自動化，讓員工可以把時間投入更重要的專案中、或是探索新科技應用的可能性，使員工在持續投入科技創新之餘，也能兼顧下班後的生活。

永慶數位與資訊團隊連六年調薪！

而在薪資成長的部分，永慶數位與資訊團隊也已經連續六年根據員工績效表現而加薪！呂學堯表示，永慶資訊與數位團隊不斷針對消費者需求，開發出便捷、誠實、透明的房產科技，包括：「專人導覽」、「一年內成交再上市地圖」、「AI智能配對系統」等等。

這些科技服務都獲得消費者好評，並指名由永慶房屋服務。這些好成績也讓永慶資訊和數位團隊成員已連續六年調薪，薪資成長看得到！呂學堯表示，永慶講求工作生活平衡的職場氛圍、根據員工表現年年調薪，吸引了很多追求生活品質、追求收入穩健成長的科技好手主動加入。

完整教育訓練 新手、轉職都適合

永慶房屋憑藉著誠實的服務精神和便捷的房產科技，使企業版圖不斷擴大，也使永慶資訊和數位團隊持續擴編，釋出：軟體開發、系統管理、數據分析、雲端工程、產品企劃、數位行銷等多樣職缺。

針對剛加入永慶的資通訊夥伴，永慶房屋會提供為期1至3月的教育訓練，並以實際專案讓新進同仁練習，新進同仁可以從中了解實際工作中會接觸到的內容和通過要求；公司更會安排學長姊從旁指導，新進同仁若是遇到任何工作上的問題，都可以向學長姐求助，幫助新人快速上手。呂學堯強調，應徵永慶房屋職缺不需要房地產相關背景，非常適合大學剛畢業的新鮮人、或是想要跨領域挑戰的求職者。

呂學堯指出，永慶房屋在不斷推出創新服務之餘，也持續打造「聰明工作、健康生活」的職場環境，也讓員工的滿意度維持高峰。員工的高滿意度也讓永慶房屋連續五年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia）的殊榮，創下台灣房仲業的唯一紀錄。歡迎所有對房產科技有興趣、想要的追求工作生活兩平衡的資通訊和數位人才，一起加入永慶的行列。