永慶房屋資訊團隊為了打造工作生活兩平衡的職場環境,運用科技減輕員工的工作負擔;更已經連續六年根據員工表現幫員工加薪,讓員工們的身心健康和收入成長,都獲得滿足!

永慶房產集團資訊企劃部呂學堯表示,永慶房屋企業規模不斷成長,資通訊和數位人才的需求也在持續增加。永慶房屋開放多樣資訊和數位相關職缺,歡迎對房地產有興趣的資通訊和數位人才,加入永慶的行列。

身心健康和創新挑戰兩兼顧

當今的上班族不僅希望自身努力能夠反映在收入上,更希望能夠取得工作和生活兩者的平衡。根據yes123人力銀行於2023年4月所做的調查顯示,勞工們的兩大職場心願,分別就是「身心健康」和「調薪」。

呂學堯指出,在永慶房屋數位與資訊團隊中,團隊很早就運用科技,將系統維運等例行工作自動化,讓員工可以把時間投入更重要的專案中、或是探索新科技應用的可能性,使員工在持續投入科技創新之餘,也能兼顧下班後的生活。

永慶數位與資訊團隊連六年調薪!

而在薪資成長的部分,永慶數位與資訊團隊也已經連續六年根據員工績效表現而加薪!呂學堯表示,永慶資訊與數位團隊不斷針對消費者需求,開發出便捷、誠實、透明的房產科技,包括:「專人導覽」、「一年內成交再上市地圖」、「AI智能配對系統」等等。

這些科技服務都獲得消費者好評,並指名由永慶房屋服務。這些好成績也讓永慶資訊和數位團隊成員已連續六年調薪,薪資成長看得到!呂學堯表示,永慶講求工作生活平衡的職場氛圍、根據員工表現年年調薪,吸引了很多追求生活品質、追求收入穩健成長的科技好手主動加入。

完整教育訓練 新手、轉職都適合

永慶房屋憑藉著誠實的服務精神和便捷的房產科技,使企業版圖不斷擴大,也使永慶資訊和數位團隊持續擴編,釋出:軟體開發、系統管理、數據分析、雲端工程、產品企劃、數位行銷等多樣職缺。

針對剛加入永慶的資通訊夥伴,永慶房屋會提供為期1至3月的教育訓練,並以實際專案讓新進同仁練習,新進同仁可以從中了解實際工作中會接觸到的內容和通過要求;公司更會安排學長姊從旁指導,新進同仁若是遇到任何工作上的問題,都可以向學長姐求助,幫助新人快速上手。呂學堯強調,應徵永慶房屋職缺不需要房地產相關背景,非常適合大學剛畢業的新鮮人、或是想要跨領域挑戰的求職者。

呂學堯指出,永慶房屋在不斷推出創新服務之餘,也持續打造「聰明工作、健康生活」的職場環境,也讓員工的滿意度維持高峰。員工的高滿意度也讓永慶房屋連續五年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia)的殊榮,創下台灣房仲業的唯一紀錄。歡迎所有對房產科技有興趣、想要的追求工作生活兩平衡的資通訊和數位人才,一起加入永慶的行列。