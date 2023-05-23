高雄旗津區周姓父子不滿鄰近巷弄的呂姓男子飼養的小狗對其吠叫，2020年10月某日在餐廳狹路相逢，雙方激起一陣大亂鬥，過程中呂男腹部被周男猛踹，9天後因腸穿孔、敗血症身亡。呂男太太認為先生被周姓父子打死，憤而提告。高雄地院申請鑑定，發現呂男死因與周姓父子暴打無關，最後僅依傷害罪輕判周姓父子6月、3月，可易科罰金，可上訴。

周男與呂男都是旗津當地人，周男曾騎車經過呂男家門前，被呂男飼養的小狗狂吠追車，驚嚇之餘心生不滿。

2020年10月27日晚間，周男和兒子相約在旗津某餐廳聚餐，呂男在店門口看到周男，氣得直接抓起一根木棒就上前理論，還朝周男揮打。周男的兒子騎車前來，看見爸爸被打，也拿起安全帽加入戰局。過程中呂男木棒被周姓父子奪走，被打到倒地不起，臉部、腹部還遭周男狂踢，周男兒子在一旁不斷喊「呼伊死、呼伊死（台語）」，還幫忙警戒把風。

呂男被打後倒地不起，兩度就醫急診，醫生都只開藥、建議他回家休養，但隔天中午呂男腹痛難耐，三度就醫竟被診斷出小腸穿孔，轉送大醫院後緊急動手術，發現小腸穿孔併腹內腹水及出血2000亳升，住院9天後因腸穿孔併腹內出血、腹膜炎、敗血症及多重器官衰竭病危，當天家屬辦出院沒多久就身亡，呂男太太難過之餘，認定先生被周姓父子暴打致死，報警提告。

替呂男動手術的醫院表示，呂男動手術前的電腦斷層檢查，查無明顯腸阻塞及異物，手術中小腸也無急性腸系膜缺血的狀況。手術後組織之病理報告，也沒有腫瘤也沒有小腸憩室的組織。

高雄地院為求謹慎還另向中華民國醫療爭議諮詢及鑑定協會申請鑑定，結果顯示，呂男第一時間、隔天就醫時，無直接證據顯示腹痛與腸穿孔有關，因此當時醫師認為呂男不需住院觀察。第三次就醫時呂男才出現腹部肌肉僵硬現象 （腹膜發炎徵兆），超音波顯示腹腔內有不明積液等病情變化下，院方才再次替呂男安排電腦斷層，才懷疑是腸穿孔而轉院。

鑑定結果也強調，腹部鈍傷引起小腸破裂，電腦斷層初始判斷正常的機率為0.00252％（即每10萬人僅有2.52人發生），足見腹部鈍傷造成小腸破裂之機率微乎其微，難以證明呂男腸穿孔與遭周姓父子毆打有關。法官最後改依傷害罪判周男6月、周男兒子3月，均可易科罰金，全案仍可上訴。