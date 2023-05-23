許多人在購房時，除了會考慮價格、地段外，也會考慮風水問題，《旺好運》運勢專欄分享看房時6種風水煞必閃，包括路沖、反弓煞、壁刀煞、天斬煞、攔腰煞、抬轎屋等，其中路沖最為嚴重，不僅有被車衝撞的危險，更會讓居住者招來血光之災、疾病、官司纏身等衰事。

1、路沖

若住宅靠近車水馬龍的道路，且直對著路口處，就有路沖的可能，除了有被車子衝撞的危險，對居住者來說，恐招來血光之災、疾病、官司纏身等衰事。

2、反弓煞

反弓煞指的是住宅位於彎曲道路或河川的外側處，這種彎曲就像反弓的無形煞氣，容易導致血光之災。

3、壁刀煞

壁刀煞指的是住宅正對著大樓牆面的直角處，會帶來強烈的壓迫感，將對身心健康產生負面影響，導致生活中發生意外血光、是非不斷。

4、攔腰煞

若住宅的高度位置，正對著窗外的高架橋、快速道路，便會形成攔腰煞，也會有交通噪音、廢氣的干擾，易陷入口舌是非，導致破財。

5、天斬煞

若住宅正對著兩幢高樓之間的一條狹窄空隙，有如被對面高空的空氣刀斬下，這時稱為天斬煞，容易導致精神不集中、血光之災。

6、抬轎屋

若在住處的下方有車道、捷運出入口處等，讓房子下方為懸空狀態，即是抬轎屋；這種住宅被中斷地氣，居住者容易捲入財務糾紛，導致破財。