財務長暨發言人田慶威說明，宏正2023年1至4月累計營收達新台幣17.76億元，較去年同期呈雙位數成長達11%，儘管全球電子產業景氣較不明朗，但公司重點發展包含數位、資安、智能與聲音處理等方向仍繳出優異成績，高階遠端管理產品受惠智慧製造與基礎建設需求，1-4月較去年同期成長30%，此外針對嚴格資料安全要求而開發的Secure KVM產品，因大型專案銷售動能帶動營收貢獻度，前4月成長高達283%。專業影音產品線擺脫疫情與缺料影響，近年深耕的垂直市場如金融機構、醫療、教育等產業陸續開花結果，前4月成長31%，而高階矩陣式影音切換器產品更受到上述專案強勁需求帶動，單月成長超過400%。

展望後續，宏正定位未來成長動能仍著重數位、資安、智能與聲音處理，期許新產品線的推展為公司帶來更多營收貢獻度及為股東帶來長期投資價值及持續之穩定報酬。就區域別，今年前4月營收以歐洲成長21.7%最佳，但整體營收占比仍以亞洲為主，占比達53%。

宏正資深副總林勇達表示，宏正將於5月30日至6月2日參加COMPUTEX 2022台北國際電腦展(南港展覽館一館，攤位編號： K0608)，以「擁抱未來、智慧引航」為主題，展示8大最新的智慧應用解決方案與前瞻市場應用。主要應用包括AI語音合成優聲學、未來控制室、綠色資料中心、智慧製造、航管應用、智能會議室、敏捷工作站以及遊戲直播等多元應用，引領訪客站在科技發展的最前端，與客戶一同探索未來智慧世界樣貌。