周二日經225指數開盤強勁，一度站上31,352.53點，刷新33年高點。但午間休息過後，吸引了更多賣家進場，一度跌0.83%。收盤下跌129.05點或0.42%，為30957.77點。東證一部指數跌14.41點或0.66%，為2161.49點。

豐田汽車在最後交易時段忽然大跌4.77%，讓交易員感到相當困惑。

三井住友資產管理的市場策略師Masahiro Ichikawa說，日經指數在下午開始顯得頭重腳輕，此招致了一些獲利回吐。Ichikawa也預測指數在年底時會來到33500點，「目前外國投資人真的在搶購日本股票，因此日經指數的上升趨勢可能持續下去」。

晶片製造巨頭東京威力科創跌2.57%，為日經的下跌帶來最大的拖累。愛德萬測試(Advantest)也下跌1.67%。

然而趨勢科技和瑞薩電子分別上漲2.94%和2.21%，為漲幅較大的個股。

日本製紙延續上午的漲勢，收盤大漲15%；稍早野村將該公司評級上調為買進。