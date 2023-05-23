證交所表示，4月大盤總成交值約3.914兆元，較3月減少28.03％，使證券商經紀手續費收入減少；4月自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較3月衰退1.06億元、月減9.61％。

另4月證券商承銷業務淨利也較3月衰退4.09億元、月減幅高達61.78％，整體而言，4月全體證券商稅後淨利35.33億元，較3月衰退24.35億元、月減40.80％。

累計今年前4月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退21.73％；前4月自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長99.32億元（由虧轉盈，今年前4月賺65.6億元、去年同期虧損33.72億元）。

另外，前4月證券商承銷業務淨利也較去年同期成長5.1億元、年增34.76％，合計前4月全體證券商稅後淨利196.52億元，較去年同期成長69.44億元、年增達54.64％，自營商獲利虧轉盈扮功臣。