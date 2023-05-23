根據「2023電子票券趨勢大調查」，在疫情的催化下，電子票券已經成為消費主流之一，而且針對消費者使用的票券類型調查結果顯示，電子禮券消費已成長至73%，紙本禮券降低至7%，並且以行銷禮贈和員工福利為兩大使用情境。Uber企業版與全球電子票券專家Edenred宜睿智慧今（23）日宣布擴展合作，首度推出「Uber 通用券」，成為Edenred宜睿智慧的「好禮即享券」和「點數兌換」專區的選擇。

拿到Edenred宜睿智慧發行的「Uber 通用券」電子票券連結或兌換碼的民眾可以輕鬆載入自己的Uber或 Uber Eats App 帳號，並且可使用於Uber或Uber Eats全球營運市場，隨時滿足在國內外的交通、餐飲、生鮮日用外送的需求。Uber通用券會以當地幣值匯率顯示可抵用的金額。

Uber通用券即日起在Edenred宜睿智慧「好禮即享券」提供，在Edenred「點數兌換」專區，消費大眾也可使用與Edenred配合的信用卡點數兌換或購買「Uber 通用券」。