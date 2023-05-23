基隆市議會於23日舉行市政總質詢，市議員林旻勳及連恩典皆針對八堵火車站前禁止迴轉的措施提出質疑。林旻勳表示，八堵火車站取消站前迴轉，但要往前的迴轉道也不見得比較安全。連恩典也批，此措施導致很多下火車搭計程車回家的乘客和司機吵架，還鬧上警局，造成極大民怨。對此市長謝國樑表示，該路段問題他也相當清楚，將請交通處和工務處安排會勘，他會親自參加，盡可能解決此問題。

基隆市議會於23日舉行市政總質詢，暖暖區市議員林旻勳及連恩典皆針對八堵火車站前禁止迴轉的措施提出質疑。林旻勳表示，八堵火車站取消迴轉再加上科技執法，讓民眾需要開到更前方路口迴轉的部分，本意是為了安全考量，但可以迴轉的路口其實迴轉半徑很小，且號誌設置沒整體規畫，不見得比較安全。

市議員連恩典也批，八堵火車站迴轉道這樣設置的結果，導致很多搭火車下來的計程車乘客和司機吵架，質疑為何要繞一大圈，甚至還多次鬧上警察局，造成非常大民怨。連建議可以調整公車站與計程車候車處位置，設立迴轉處等等，也希望相關單位可以積極研擬方案處理。

對此市長謝國樑表示，該路段問題他也相當清楚，也去過現場很多次。就他了解，當初會禁止八堵火車站前迴轉，是因為經常發生事故，但現在造成民眾不便，他也認為有必要再檢討。

謝國樑強調，他將請交通處和工務處等單位安排會勘，若情況允許他會親自參加，到現場視察情形，盡可能研擬解決方案。