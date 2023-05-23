雄順聚焦於線材加工領域，以彰顯「專業加工」價值，是台灣成為扣件王國的隱形推手，掌握地利之便以及產業對環保、品質及交期的嚴格要求趨勢，成為眾多扣件廠商不可或缺的重要夥伴，也成為台灣扣件產業朝向高值化轉型的後盾。

雄順自2010年4月成立以來，並在2021年9月興櫃，公司獲利狀況穩定，股利政策以現金股利為主，現金股利發放率達七成以上，現金殖利率高，營運表現亮眼，110年稅後純益達0.90億元，每股純益達3.67元，近期受到物料價格上漲及扣件產業景氣下滑影響影響，111年每股純益為1.96元，仍擬配息2.00元。隨著扣件產業景氣已逐漸擺脫低迷，物料價格也從高點回落而日趨穩定，雄順今年所處的外在經營環境可望獲得改善，營運獲利可期。

扣件終端應用領域廣泛，因此產業趨勢相對穩定，線材加工則為扣件生產不可或缺的重要製程，扣件產業基於規模經濟自然形成上、下游專業分工的產業結構，下游扣件廠主要仰賴線材加工廠提供專業加工服務，雄順金屬建構了完整的線材加工製程來提供客戶一站式的加工服務，並以客料加工為主，提供客製化的線材加工服務，具備高效率及高彈性的生產排程，並可避免存貨去化及資金積壓的風險。

我國生產之螺絲扣件品質佳，交期迅速，素有「螺絲王國」美譽，在全球螺絲螺帽供應市場占有一席之地。根據經濟部統計處分析，2019年螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠家數超過1800家，從業員工人數超過3.9萬人，其中規模最大的產業聚落位於南部，聚集超過900家工廠，為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。雄順表示，南部具有鋼鐵聚落效應，採分工合作模式，與線材加工同業既競爭又合作，廣納客源降低各別產業興衰風險，以降低營運成本，具有競爭優勢。雄順去年度線材代工出貨量25.32萬噸，扣件生產量(螺絲/螺帽/金屬釘)214.28萬噸，市占率達9.16%。

酸洗製程為線材加工的核心，因此雄順建廠之初即考量中鋼(2002)盤元大型化及環保法令趨嚴等因素，建構了全台最大的線材酸洗產線，成為雄順金屬主要的競爭優勢，並建置完善的廢水、廢氣處理設備，屋頂亦設置太陽能發電設備，每年發電達39萬度以上，避免對環境造成的影響。

酸洗產線建置完成後，後續要擴增變動的難度極高，雄順於建廠規畫時即考量中鋼盤元大型化趨勢及環保法規修嚴趨勢等因素，建構高產能、高效率、高品質、符合環保法規的酸洗系統，年產能可達約30萬噸的產能優勢，不僅造就了公司的競爭優勢也建構出同業進入的門檻。

此外歐盟碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)預計於2023年10月試行，並於2026年正式上路，針對未來產業朝向淨零碳排發展，雄順金屬已超前部署做好準備，領先同業於今年完成溫室氣體盤查，自碳排放源頭進行管控，包含建置能源管理、廢酸蒸餾及餘熱再利用等系統，除了強化同業間的競爭優勢，亦成為產業朝向低碳化、智慧化生產發展的模範。