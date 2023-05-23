陳謙文與田定豐合唱〈Moola Mantra〉。（唱戲世界娛樂提供）

陳謙文除了繼續創作音樂外，也將投入三立大戲「天道」的演出。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐近來全心投入「聲波療癒」課程。（唱戲世界娛樂提供）

八點檔戲劇男神陳謙文在戲劇圈耕耘有成，在音樂圈也以創作歌手身分持續推出專輯和單曲，受到市場矚目。但由於工作量負荷太大，在５年前同時軋戲和音樂宣傳，與節目主持多管齊下的工作量，連續5天沒有睡覺，在片場昏倒被緊急送到醫院急診，才意識到健康的重要，開始慎選工作重質不重量。

陳謙文因為睡眠很不穩定，去年因為看到音樂人田定豐的「聲波療癒」課程讓吳克群秒睡的新聞，於是抱著好奇心去體驗。沒想原本焦慮匆忙的情緒，竟然可以在田定豐多種樂器的編排演奏下，進入到現實和夢境交叉前所未有的畫面，短短1小時課程醒來卻覺得像熟睡好幾小時的感覺，他笑說，簡直就是快充的安眠機，讓他之後每個月田定豐的課程都必定準時報到。

田定豐好奇把陳謙文過去的音樂找出來聽，發現他的創作和聲音非常對味，邀請他來自己的課程引領學員們一起唱歌。陳謙文立馬答應不收酬勞，只要求田定豐一起合唱，把田定豐嚇傻了：「你知道我五音不全嗎？」陳謙文回說：「不可能吧！豐哥是種子音樂創辦人還寫過很多歌詞，又當過幾次金曲獎評審怎麼可能五音不全？」

田定豐才尷尬的說：「我從來不在公開場合唱歌，就連以前去KTV也都自願當點歌員。因為，小時後參加合唱團，有一次在大合唱時整個調子亂跑害得全團人從忠孝東路到西門町「跑調跑了一圈回來」，從此再也不敢開口唱。但奇妙的是耳朵卻特別靈敏，各種樂器聲音頻率和人聲演出的任何技術瑕疵都會被我立馬抓錯。」陳謙文ㄧ聽大笑說：「豐哥，你這是心魔作祟，不是真的音痴啦！！」

於是陳謙文拿起吉他伴奏讓田定豐開口唱〈Moola Mantra〉，根本就沒有走音，也唱得很好。才讓田定豐開始有一點信心，兩人越唱越起勁，讓經紀人林世豪在旁邊不斷慫恿兩人可以出一張療癒音樂專輯。