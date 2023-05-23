這座嶄新的「設備與製程創新暨商業化」（Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC）中心，將規劃作為高速創新平台的核心，目標在加速全球半導體和運算產業所需基礎技術的開發與商業化。

這座耗資數十億美元的設施，將座落於應用材料公司的矽谷園區，提供業界無出其右的寬廣能力和規模，包括超過18萬平方英呎（超過三個美式足球場）、最先進的無塵室，用以促進晶片製造商、大學和生態系統夥伴之間的合作創新。

全新EPIC中心為加速引進全新製造創新的步伐，預期能協助業界將技術從概念到商業化的所需時程縮短數年，同時還能提高全新創新技術的商業成功率，以及整個半導體生態系統的研發投資回報。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，儘管半導體對全球經濟較諸以往更顯至關重要，半導體產業面臨的技術挑戰也變得更加複雜。

而這項投資則提供了一個重新塑造全球產業合作方式的黃金佳機，為支持能源效率、高速運算的快速精進上，提供所需要的基礎性半導體製程和製造技術。