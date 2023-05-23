57歲的張姓男子在網路上認識一名自稱是「葉門女軍醫」的網友，對方表示，當地因戰亂，需先將個人財物寄至台灣交由張男保管，隨後再飛來台與他會合，但需要3000美金的海關收續費，折合台幣10萬元，才能順利寄出，張男不疑有他立刻前往郵局要匯款，經警方檢視雙方對話紀錄確認是場詐騙，苦口婆心勸張男，他才打消匯款的念頭。

58歲的張姓男子19日跑到郵局稱要匯款給在葉門的朋友，郵局經理發覺有異報警協助，林園分局忠義派出所員警到場後，仔細了解事情始末，原來事情起因是張男在網路上認識1名自稱是「葉門女軍醫官」的網友。

對方向張男表示，要先將個人財物寄至台灣交由張男保管，隨後再飛來台灣與他會合，但需要3000美金的海關收續費，折合台幣約10萬元，才能順利寄出，張男不疑有他立刻前往郵局要匯款。

經警方檢視雙方對話紀錄確認是場詐騙，苦口婆心勸張男勿信對方說詞，並分析詐騙手法，這才打消匯款的念頭，成功守住辛苦攢下的老本。