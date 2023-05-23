配合中央新冠肺炎疫苗獎勵政策，台北市衛生局今宣布，明日起至年底為止，65歲以上長者在台北市合約醫療院所接種新冠肺炎疫苗前3劑，即可獲得500元商品禮券。

衛生局說明，不限戶籍，只要65歲以上長者在5月24日至12月31日期間，到台北市合約醫療院所接種新冠肺炎疫苗第1劑、第2劑、基礎加強劑或第1次追加劑，可獲得500元商品禮券，提醒民眾記得攜帶身分證、健保卡及小黃卡。

根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年3月20日至5月14日，國內本土新冠肺炎併發症個案累計5758例，其中65歲以上長者占75％，顯示長者仍為主要染疫後重症高風險族群。

衛生局指出，完整接種3劑疫苗長者相較於未接種疫苗者，可降低染疫後死亡風險機率達4成以上，呼籲尚未完整接種3劑疫苗之長者儘速接種疫苗。

衛生局補充，近期重症對象大多未接種疫苗或未完成基礎劑接種，提醒符合接種資格對象儘速前往接種，提升預防保護力，安心恢復正常生活。