睽違3年，華山基金會終於23日復「愛老人運動會」， 170名長輩全部變裝成海洋動物，玩得不亦樂乎，基金會也趁機向各界募集端午節關懷禮。（謝佳潾攝）

睽違3年，華山基金會終於23日復「愛老人運動會」， 170名長輩全部變裝成海洋動物，玩得不亦樂乎，基金會也趁機向各界募集端午節關懷禮。（謝佳潾攝）

睽違3年，華山基金會終於23日復「愛老人運動會」， 170名長輩全部變裝成海洋動物，玩得不亦樂乎，基金會也趁機向各界募集端午節關懷禮。（謝佳潾攝）

睽違3年，華山基金會終於23日揮別疫情、復辦銀髮族盛會「愛老人運動會」，且因適逢屏東黑鮪魚季，170名長輩全部變裝成海洋動物，玩得不亦樂乎，基金會也趁機向各界募集端午節關懷禮，屏東站長尤賓指出，預計在端午節前募1320份關懷禮約46萬2000元，但目前僅募2成，希望社會大眾一起幫忙。

華山基金會表示，受疫情影響，基金會很多大型活動都停辦，也進而導致弱勢無依的老人社交活動受限，終於在暌違3年後，屏東站可以復辦「愛老人運動會」，且因剛好搭上屏東黑鮪魚季，170名長輩不僅能齊聚東港大鵬灣大展身手，還玩起變裝秀。

屏東站長尤賓指出，長輩們巧扮成鮪魚、海豚、鯊魚、螃蟹、海馬等海洋動物，看起來特別有活力，進入到運動會活動後更是玩得不亦樂乎，有「沙灘排球」的新奇體驗、「滾石不生苔」滾動輪胎越過障礙物、「酒矸倘賣無」吊掛酒瓶使其站立、「投出樂齡人生」投球丟擊水桶塔、「擲出健康人生」丟擲骰子並簡單加法完成題目等關卡。

尤賓說，這些活動設計都是替長輩訓練手腦協調、動腦算數，並透過闖關領獎，獲得成就感。看著長輩玩得開心，基金會的社工與志工們也高興不已，但尤賓不諱言道，目前募款陷瓶頸，希望民眾可以伸出援手，一同服務長輩。

他說，基金會將於端午節舉辦「愛老人端午動起來」公益活動，並計畫在節前募集1320份關懷禮，以1份350元計算，需募46萬2000元，但目前僅募2成，且距離端午節僅剩1個月，希望社會大眾可以一起幫忙，讓基金會可以為長輩做更多服務。

此外，他還說，因為時間緊迫，此次「愛老人運動會」的經費也還沒募齊，但基金會認為不能因經費未到位而不辦活動，畢竟這是長輩等了3年的大型活動，因此決定以代墊的方式先行辦活動，活動總經費預估需25萬，希望大家也可以一起協助。

華山基金會強調，關心本土老人，極需大家響應，愛心專線：（08）752-5059；劃撥帳號：42200812、戶名：華山基金會（備註：112端午-送愛到家）。