台大近日風波不斷，先是台大經濟系學生會正副會長選舉爆出歧視爭議，昨又被發現一名台大性平會學生委員候選人在經歷欄寫「跟阿嬤發生過性行為」，今天再有網友翻出，台大現任性平會學生委員名字叫做「鮭魚卵」，引發熱議。

一名網友日前在Dcard爆出，台大性平會學生委員選舉的候選人名單中，有一名陳姓法律系候選人在11項經歷中寫著「跟阿嬤發生過性行為」，還強調是真的，引起軒然大波，事後陳姓學生解釋，是叫外送高溫茶，不是跟自己阿嬤不倫，事情才告一段落，他也未當選性平會學生委員，但今天被爆出法律系當選學生委員的學生竟名叫「林翁卍鮭魚卵卍」，是該屆最高票當選，同時也是現任性平會學生委員之一。

台大法律系的「林翁卍鮭魚卵卍」是現任性平會學生委員，還以最高票當選連任。（翻攝自台大性別平等教育委員會官網）

根據《ETtoday》報導，該名「林翁卍鮭魚卵卍」學生，是2021年3月「鮭魚之亂」時改名的學生，當時迴轉壽司業者舉辦活動，凡是名字裡有「鮭魚」的人可以免費吃到飽，該名台大法律系林姓學生為了免費壽司吃到飽改名，兩天內揪同學吃了4次壽司，總消費金額3萬多元，全部由店家買單。

之後該名學生以「取之於社會，用之於社會」為由，在快考指考時於家教社團提供免費教學，授課範圍包含國中全科、高中社會組、生物、化妝、修圖，還能免費伴讀。