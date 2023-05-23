畢業季來臨，必勝客邀百位畢業生熱鬧開趴，大嗑「一公尺派對巨飽盒」限定新口味「底特律無邊脆皮比薩」。（必勝客提供）

必勝客向來聲量高的派對神器「一公尺派對巨飽盒」再度回歸，繼今年初「最長」的信義區百人比薩派對後，此次前進台北科技大學舉辦「必勝客最長畢業聚」，邀請上百位即將各奔前程的畢業生們共襄盛舉，爽嗑首次在台推出的道地美式經典新口味－「底特律無邊脆皮比薩」。品牌也加碼推「一公尺派對巨飽盒」畢業季限時優惠，PK APP訂餐就招待百事可樂1.25L，祝福同學畢業後「百事可樂」，還可抽限量真實比例打造時尚「一公尺巨飽包」。

必勝客「一公尺派對巨飽盒」這次獻上來自美國的道地美味「底特律無邊脆皮比薩」，是必勝客第一次在台灣開賣「沒有邊」的比薩，對所有不愛吃比薩邊的人來說是一大好消息。「底特律無邊脆皮比薩」使用加量起司烤出酥脆口感，還有香氣十足的雙層美式臘腸，搭配「先烘烤再淋醬」的獨特調理方式，每口都吃得到臘腸和濃郁熟成番茄醬汁融合的道地美式風味，必勝客方形「底特律無邊脆皮比薩」目前只在「一公尺派對巨飽盒」才吃得到，除了三份方形比薩，巨飽盒裡還有2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯、5項高人氣熱烤副食：BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個，一次就能入口十款經典美味。

全新包裝必勝客「一公尺派對巨飽盒」即日起正式開賣，每份售價1998元，這次全台灣限量只有一萬份，此外，必勝客更祭出好康，為畢業生獻上滿滿的祝福！這次只要透過PK雙饗卡APP訂購必勝客「一公尺派對巨飽盒」，就加贈百事可樂（1.25L），還有機會抽中以巨飽盒相同尺寸打造的超狂「一公尺巨飽包」。