2024總統大選開打，民進黨參選人、副總統賴清德日前批評「民主自由不是國民黨的DNA」；台北市議員游淑慧今( 23 )在民進黨立委賴惠員的臉書留言，追問其中正大學政治學研究所的論文抄襲問題，卻被秒刪留言、封鎖，游淑慧隨後就在臉書發文舉出4 個案例，反酸民進黨自稱有民主自由DNA，卻是嘴巴說一套，做的是另外一套，「老百姓都看的出來民進黨的DNA已經突變了」。

游淑慧在臉書指出，民進黨自稱有民主自由DNA，嘴巴說一套，做的是另外一套；並舉出四個案例，「干預學術自由」，游淑慧表示，2018年1月5日台大校長遴選，管中閔當選台大校長，但幾日後，教育部指出該案有瑕疵，拒絕發給聘書，衍生出一連串關於校長遴選制度及學術自主的爭議。

「干預言論自由」，游淑慧指出，只要政府機構認為你傳遞的資訊對他們不利，就會被政府提告散播不實訊息，動輒法辦民眾企圖製造綠色恐怖。

「干預新聞自由」，游淑慧提到，中天新聞申請換發證照時，號稱獨立機關的NCC用先射箭再畫靶的方式，不給中天換照。後續法院判決中天勝訴，還給中天新聞公道，但中天新聞已經回不到有線電視台了。

「沒收公投」，游淑慧表示，2016年民進黨取得完全執政後，將公投門檻降低，並將「公投綁大選」入法並三讀通過。2018年民進黨支持的公投皆以大敗收場，於是民進黨以公投綁大選會造成選務困難，於是在2019年修法通過，規定公投必須要與大選脫鉤，再度把公投鎖回鐵籠內。

游淑慧批評，民進黨政府各種昨是今非，他們的DNA早已突變，現在的民進黨已經不是過去的樣子，「清廉、勤政、愛鄉土」已經淪為口號。她也感慨，民進黨的老黨員對黨內改革失望透頂，像是前縣長蘇煥智以及前立委郭正亮，只能離開黨內尋求體制外的方式，挽救他們回憶中的民進黨。