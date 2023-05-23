流感、腸病毒皆進入流行期！疾管署公布，上周類流感門急診就診人次超過7萬人，較前一周6萬上升5.2％，新增2死18重症，死亡個案從發病到死亡為0~2日內。腸病毒則新增2例輕症。疾管署發言人曾淑慧表示，將延長公費抗病毒藥物到今年6月30日。

疾病管制署表示，上周門急診類流感就診人次達7萬2136人次，較前一週上升5.2％，整體疫情趨勢上升。

疾管署防疫醫師張天豪表示，上周共新增18例流感併發重症，分別為11例A型H1N1、5例A型H3N2、1例A型未分型及1例B型，14例具慢性病史，均未接種本季流感疫苗。另有兩名幼童，分別為南部2歲女童，沒有接種疫苗，年紀最小個案，發病兩天發燒、意識改變，住進加護病房。另一名為北部7歲男童，也沒有接種疫苗。

流感也新增2例死亡分別為A型H1N1及A型H3N2，年齡為70多歲及80多歲女性，分別有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗，從發病到死亡僅0到2日。

疾管署表示，考量隨多數人接種本季流感疫苗已逾5個月致保護力逐漸下降，且自今(2023)年4月17日起口罩政策鬆綁，預期流感疫情將持續至6月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限至今年6月30日止。

另外，腸病毒也持續處於流行期，也新增兩例輕症個案，其中一名71型輕症病例，為於北部4歲女童，於5月中出現發燒、食慾差，活動力下降症狀。另1例為腸病毒D68型輕症病例，為於中部4歲男童，於4月底出現發燒、呼吸喘症狀，經治療後症狀均改善，並已出院。

今(2023)年腸病毒71型輕症病例累計11例、D68型輕症病例累計19例。

疾管署表示，針對衛生福利部食品藥物管理署近期核准國內2家疫苗製造廠之腸病毒71型疫苗藥品許可證一事，將於今年5月30日邀集2家廠商於衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)兒童及青少年預防接種時程工作小組會議報告相關資訊，並進行討論。

但是否會討論自費或公費提供腸病毒疫苗接種？疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒有一百多種型別，每個型別還有次、亞型，因此一方面會針對腸病毒流行的情況做評估，並會請國光、以及高端兩家廠商來說明目前的71型疫苗一到三期的臨床試驗、疫苗安全性、有效性以及適用型別等評估報告，聽兩家廠商報告後，才會有相關討論。