縣議員鄭昱芸建議縣府訂定縣級攤販管理自治條例，讓庶民經濟帶來三贏的效益。（羅浚濱攝）

新竹縣各鄉鎮市多有固定的夜市，每逢開市都吸引很多民眾，芎林鄉文山夜市在4月開幕後馬上顯現交通問題，也衍生管理和土地使用問題，縣議員鄭昱芸指芎林夜市網路負評很多，建議縣府訂定縣級攤販管理自治條例，讓庶民經濟帶來三贏的效益。

鄭昱芸表示，文山夜市4月12日開幕當天湧入3千人，車輛停在只有2線道的文山路邊，癱瘓周邊交通，社區住戶難以順利返家，湧入各種負評。

鄭昱芸指每周三晚上芎林夜市開市，警方都要交管，沒有任何管理做為，200個攤商縣府也沒有任何稅收，如何算是帶動當地經濟發展？夜市存在是因為有需求，但需求要被管理，問題是由縣府還是鄉公所去管理？

鄭昱芸指芎林鄉長黃正彪在她臉書留言，認公有土地才能進行攤販管理，質疑芎林夜市土地是否合法使用，希望縣府訂定「新竹縣攤販管理自治條例」，讓民眾和攤商都能有所依循。

縣長楊文科認為，各鄉鎮市的夜市型態和規模不同，可由鄉鎮市公所訂定攤販管理自治條例，較能符合實際需求，目前沒有訂定縣級攤販管理自治條例的需要。

產業發展處長陳偉志表示，無論公有、私有土地都以訂定自治條例，各鄉鎮市公所針對攤商的個別樣態，可由公所自訂相關條例，因攤商的樣態太多，以縣的立場不能用同一個條例來規範。

鄭昱芸並追問芎林夜市土地使用地目是否合乎法規，據她所知縣農會外租的停車場等所有空間原是農地，已申請為特定目的使用，黃正彪鄉長在5月12日已函文縣府詢土地違規是否有機制？

地政處長古瓊漢表示，芎林夜市土地疑似違規使用，按照查報原則是鄉公所提出，目前該處已把相關公文轉給農業處，查看是否有違規使用情形，將會共同研議、釐清。