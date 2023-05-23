民眾黨立委陳琬惠踢爆3名綠營人士在高雄旗山農地違法蓋豪宅，昨再爆料，只拆完大門或屋頂，根本只拆「半套」。對此，國民黨高市議員白喬茵今（23）日質詢時繼續追查該案進度，高市地政局長陳冠福明確給出答案，限期5月27日拆除，屆時若沒拆，5月29日將強制拆除。

陳琬惠上月揭露，台鹽前董事長陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及高雄市政府顧問林鶴堯等在高雄旗山的豪宅，有集體違法的情形，高雄市政府對外表示，已要求當事人3周內完成拆除。但陳琬惠昨質疑，一個多月過去了，陳啟昱只拆大門及右側建物、李壯展只拆完大門、林鶴堯只拆屋頂，她諷，「難道有民進黨黨證，連違法豪宅都可以只拆半套？」

白喬茵今在議會質詢時關心此議題指出，針對違規農地豪宅案，高市府在4月10日前明明知情，卻從來不聞不問，一直到有人踢爆，才象徵性請他們去拆除，當初市府說3周要拆除，但現在7周過去了，300坪只拆了3坪，這叫拆嗎？難道因為違規人是綠營有力人士，所以不敢拆嗎？地政局長怕拆了不保嗎？有辦法在指定期限內完成拆除嗎？

對此，陳冠福答詢時解釋，當初是違規人寫申請書說要3周內拆除，但後來遇到郊區雇工問題，因此再申請延期，但正陸續拆除中，市府也限期在5月27日要拆除，若沒拆完，5月29日將會強拆。

白喬茵說，透過這個例子告訴大家，流動攤販會被強制取締，但違規豪宅大喇喇盤據在農地，愛怎麼蓋就怎麼蓋，市府卻視而不見，希望市府拿出魄力及公權力，還給高雄民眾交代。