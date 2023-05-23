籃籃（左起）、徐凱希、曾國城、徐乃麟、張文綺、巫苡萱今趁錄影空檔受訪。（華視提供）

徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（23日）錄製《天才衝衝衝》，分享近況。談到日前因為買不到喜歡口味大鬧超商的「浩克」，徐乃麟、曾國城坦言並不清楚相關新聞，過去曾因為情緒控管問題鬧上新聞的徐乃麟以自身為例說道，「對嘛，這年頭，大家情緒管理很重要，要跟我多學學，像我現在管理得多好」。

徐乃麟自認本身脾氣很好，很多時候都是被外界影響，「不會平白無故的好或不好，誰沒有喜怒哀樂，這很司空見慣的，只是要有同理心。」他過去曾將酸民告上法院，經過檢察官協調他也決定撤告，「告完想說這些人可能在生活上有不平衡的地方，所以在文字上比較激進」，他也說平常不太會去看網友的言論，多是朋友看到跟他說他才知道。

本月為繳稅月，曾國城先前透露將繳近500萬的稅，徐乃麟今表示他的稅務不到50萬，絕不可能逃漏稅，「藝人上了多少節目、有多少代言，都查得到，這個是跑不掉的」。他今也坦言他與老婆投資的麵包店尚未回本，「一個麵包又不是賣1000元，就一雙手而已，完全手工的東西，做多少就多少量，除非是像農曆年，大家會預訂禮盒，但沒關係，慢慢來，反正老婆喜歡嘛，當作是興趣」。

此外，曾國城今錄影時右手手腕包著護具，透露是打球時同個姿勢維持太久，不小心造成側邊韌帶拉傷，徐乃麟見狀也吐槽「幾歲了還做這樣的事」。