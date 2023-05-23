國民黨台北市立委參選人徐巧芯22日晚間，在臉書上PO出民進黨主席、總統參選人賴清德，與學甲爐渣案主嫌、台南88槍擊案關係人郭再欽同桌吃飯的照片，質疑賴清德曾稱不認識郭再欽根本是說謊。不過賴清德競辦發言人陳世凱則表示「不記得賴清德說過不認識郭再欽」，此番說法也被徐巧芯嘲諷，表示「這種雙重否定句代表什麼？認識就認識，不認識就不認識，簡單回答很難嗎？」

徐巧芯表示，陳世凱的說法就是代表賴清德終於坦承了跟郭再欽認識。「既然認識，過去與前中執委郭再欽相關的爐渣案、88槍光電利益、正副議長賄選案，賴清德有沒有表示過態度？」徐巧芯說，有沒有以黨主席、民進黨總統候選人的身分向全國道歉？躲了這麼久，終究還是得承認彼此的關係。

徐巧芯也再翻過去資料，表示賴清德在擔任台南市長時期，郭再欽擔任董事的「立德馨」公司，遭到裁罰16件，分別是違反廢棄物清理法、水污染防治法、事業廢棄物清理法、空氣污染防制法。罰鍰僅233600元，都是限期改善、環境講習16小時。平均一個案子只被罰了14600元。

「公開請問賴清德，是不是因為你們熟識，所以在你當市長的時候即便郭再欽如此污染、荼毒台南的土地，你也只是簡單裁罰，沒有勒令停業？」徐巧芯說，當賴清德承認認識郭再欽以後，對於過去的爐渣案、光電利益案、88槍案、正副議長賄選案，都應該表明態度，不應該只是呵呵笑就混過去。