以色列編舞家尤法．皮克認為，巴赫的音樂結構簡練、明確，帶有不朽的永恆特質。（©Romain Tissot，衛武營國家藝術文化中心提供）

以色列編舞家尤法．皮克自幼學習以色列傳統舞蹈，傳統舞蹈也成為他的編舞底蘊。（©SebastienEromeERO，衛武營國家藝術文化中心提供）

舞台上的8名舞者，跳出一把獨奏小提琴的張力。以色列編舞家尤法．皮克再次來台，這次帶來舞作《巴赫d小調》，他以〈巴赫ｄ小調第二號無伴奏小提琴組曲〉（BWV1004）為編舞音樂，透過舞蹈和巴赫音樂對話，並期許呈現音樂裡的人性本質。

尤法．皮克表示，「巴赫的音樂結構明確、簡練，卻又蘊藏著許多想法，帶有不朽的永恆特質，能超越時空隔閡，反映人的本質。」

尤法．皮克認為，巴赫的音樂本身具有很強的結構性，「特別是這首ｄ小調作品，帶有民間歌謠特質，很有啟發性，具有人味，很適合編舞。」

《巴赫d小調》的肢體表現，一開始是從高舉而起的手開始，尤法．皮克說，這個向上舉手的動作如同火炬，為此能和大自然產生不同的連結。

尤法．皮克出生於1970年以色列，現為法國國立希里爾拉帕普編舞中心的編舞家與舞蹈總監。他表示，6歲開始跳舞，「最開始是學習以色列傳統舞蹈，16歲時除了原有的傳統舞，還有現代舞和芭蕾舞。」

尤法．皮克在1991年加入以色列巴希瓦現代舞團，1995年離開舞團後，以客席藝術家受邀到世界各地創作及演出。1999年加入法國里昂歌劇院芭蕾舞團，並在2002年成立舞團「The Guests」，他表示，會從舞者到編舞，都是因為有話想說，「我想用自己的肢體語言，表達我的想法和舞蹈內容。」

尤法．皮克表示，《巴赫d小調》裡並不完全順著原有的音樂，除了獨奏小提琴，還有鋼琴獨奏的段落，「舞作會有一些和音樂撞擊的火花，同時也使用了布拉姆斯改編的夏康舞曲段落，同時還運用了電子音樂，但每一個段落都只運用一種樂器。」演出將於5月27日、28日在高雄衛武營戲劇院登場。