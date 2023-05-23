觀光局說，去年10月13日國境解封後，全力衝刺，今年於3月25日迎接第100萬來臺旅客，1至4月來臺旅客162萬人次超出目標值37％，各主要市場來臺旅客以韓國居首，日本居次。
根據統計，港澳旅客在2月20日開放來臺自由行後，旅客已快速回流，4月份單月10.18萬人次，居當月來臺之首，第200萬名來臺旅客將於本週產生，觀光局歡迎業者多利用推出的獎勵措施，讓更多國際旅客感受臺灣的美景、美食與美好，共同努力衝刺今年600萬人次目標，帶動觀光產業早日恢復疫前的榮景。
疫後旅遊業復甦，觀光局加速推廣迎接國際旅客，找上駐外單外共同行銷，希望今年來臺旅客能衝上600萬人次，同時也協助觀光產業疫後儘速復甦。
觀光局說，去年10月13日國境解封後，全力衝刺，今年於3月25日迎接第100萬來臺旅客，1至4月來臺旅客162萬人次超出目標值37％，各主要市場來臺旅客以韓國居首，日本居次。
根據統計，港澳旅客在2月20日開放來臺自由行後，旅客已快速回流，4月份單月10.18萬人次，居當月來臺之首，第200萬名來臺旅客將於本週產生，觀光局歡迎業者多利用推出的獎勵措施，讓更多國際旅客感受臺灣的美景、美食與美好，共同努力衝刺今年600萬人次目標，帶動觀光產業早日恢復疫前的榮景。
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