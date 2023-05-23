謙恩在2歲那年，玩耍時蹲下就站不起來，臉上也出現「浣熊眼」，眼睛周邊看起來像瘀青，輾轉之下才知道患上了神經母細胞瘤，左眼很快就看不見。身邊許多孩子都陸續因這個疾病而離世，讓他在幼稚園大班就開始交代後事。為了謙恩，媽媽變賣房子，自費讓他接受治療，他也答應媽一定會努力活下去。現在的他已經13歲，因深感生命可貴，總是用200分的努力在生活，也投入深潛撿垃圾活動，為環保盡一份力。

2013年，年僅2歲的謙恩確診神經母細胞瘤，接受手術、化療、自體移植等治療後，2015年3月再度復發。同年年底，GD2抗體上市，媽媽蔡紀葦為讓兒子活命，決定變賣房子籌錢自費治療，還為此與爸爸吵架。

蔡紀葦回想，當時她推著謙恩走在東門捷運站外，爸爸告訴她，即便花大錢治療，謙恩也不見得能活下去。若成功活下去，日後都要長期租房子，這樣值得嗎？謙恩告訴她「媽媽，相信我，我一定會活下去」，她也下定決心讓孩子接受治療。

在醫院長大的謙恩，身邊的病童一個一個離世，小小年紀的他也變得早熟，幼稚園大班時，就與家人商討日後要土葬還是火葬，令媽媽相當心疼。老師眼中的他，是個用200分努力在活下去的人，學校舉辦園遊會時，其他孩子結束後都在休息，只有他一個人推著推車收拾垃圾，閒暇之餘還會到醫院，陪伴其他生病的孩子。在同伴病逝後，一些媽媽因過度傷心而酗酒，謙恩也專程上門陪伴，幫忙收拾酒瓶，安慰長輩。

謙恩投身潛水運動，想當志工，到海底檢垃圾，為環保盡一份力。（蔡紀葦提供／林周義台北傳真）

謙恩非常喜歡台鐵，夢想是開火車。蔡紀葦說，謙恩雖然需要使用助聽器，但只要聽見火車行駛在鐵軌的聲音，就能分辨是什麼車。因他相當喜歡小琉球，希望長大後能開通台灣本島到小琉球的鐵路，分散島上的人潮。他也投身潛水活動，和志工為伍，一起到海底撿垃圾，希望扭轉志工團隊因年紀大而即將解散的命運。

現在的謙恩已經13歲，熬過了癌症的復發。許多死去的同伴都曾告訴他，要連同他們的份一起活下去，而他也成功堅持到今天。雖然左眼看不見、耳朵聽不清，但他卻活出了其他人難以想像的生命力。

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