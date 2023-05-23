台南市2019年至2021年曾創下水域零事故紀錄，去年發生2起學生溺水事件，市長黃偉哲指出，近期因旱象持續，許多人對水域安全意識可能隨之減少，接下來天熱戲水的人增加，已要求相關局處做好水域安全宣導，今年目標是全年度零溺水，他強調，這不是拚數字，而是因為每一個生命都相當寶貴，一個都不能少。

為提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，台南市政府體育局今天舉行水域安全宣導記者會，黃偉哲也強調水域安全的重要性，他說，從過去紀錄中可以發現，常發生水域安全的固定是幾個地方，因此也針對學生溺水死亡處列出台南市的溺水熱點圖。

從2013年統計至2022年，安平有27起，集中在漁光島月牙灣、觀夕平台等處，安南區也有6起、新營區3起、其餘多為1至2起。

黃偉哲提到，這幾天因強降雨，河川水量變豐沛，請大家務必要注意水域安全，接下來暑假天氣更熱，戲水人數勢必將增加，因此，除已責成市府各局處努力宣導水域安全，同時檢視水域安全防範設施，讓市民安全近水、親水外，也請市民朋友建立正確戲水的防溺安全觀念。

體育局表示，南市府著手盤點各大小水域巡邏人力及巡檢機制。依據教育部體育署及台南市統計資料，過往溺水事件發生時間主要集中在6月至8月間周末下午時段，溺水地點主要為溪河流、水池及海邊等3處，溺水多肇因民眾對開放性水域環境認識不足，導致反應不及造成遺憾，南市府已請各水域主管機關針對所轄的管理地點加強巡查頻率，並重新檢視警示標語、救生設備設置情形。

體育局表示，隨著疫情消退，學校游泳教學陸續恢復正常實施，針對偏遠地區或山區學校，也持續輔導申請體育署親水體驗池計畫，讓學生就近於校內進行游泳教學，減少城鄉設備資源上的差距。