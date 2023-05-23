菸齡50多年黃姓老翁日前因治療頸椎滑脫安排X光攝影，醫師細心察覺黃翁「腹主動脈有點大條」，老翁卻渾然未覺，進一步檢查後發現黃翁長出直徑8公分的腹主動脈瘤以及明顯主動脈弓剝離，如有2顆未爆彈一般，所幸緊急安排微創主動脈覆膜支架手術後成功拆彈。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主治醫師黃俊晟指出，主動脈剝離或腹主動脈瘤幾乎沒有任何預兆，前者發作時會有刀割撕裂般的胸、背痛，後者則會摸到凸出血管或出現痛感。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主治醫師黃俊晟指出，一般來說，主動脈剝離或腹主動脈瘤幾乎沒有任何預兆，但前者發作時會有刀割撕裂般的胸、背痛，後者則會摸到凸出血管或出現痛感，若遭意外撞擊，恐會導致血管破裂大量出血併發休克及其他器官衰竭，致死率將近7成。

他表示，當時黃翁還笑回「人好好的，沒有任何感覺啊」，但經電腦斷層掃描檢查，顯示「主動脈弓鈣化剝離」及直徑長達8公分的腹主動脈瘤；兩者同時發生相當罕見，「有如體內同時放了2顆未爆彈」，何時引爆完全難以預測，且腹主動脈瘤一旦破裂，存活率恐不到2成，是十分致命的腹部急症。

菸齡50多年黃姓老翁長出直徑8公分的腹主動脈瘤以及明顯主動脈弓剝離，經微創主動脈覆膜支架手術後成功恢復，術傷口僅約3至5公分甚至更小，對長者是一大福音。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

黃俊晟說，考量患者年事已高採用「微創主動脈覆膜支架手術」，先在雙大腿腹股溝做兩個小切口，再將導絲延伸到主動脈弓剝離處以及腹主動脈瘤體位置，分別置放2支及3支覆膜支架，前者讓主動脈的血液不會再繼續灌入內膜假腔裂孔，後者則是阻絕血液繼續供應瘤體養分；患者術後3天即康復出院，目前穩定恢復中，術傷口僅約3至5公分甚至更小，對長者是一大福音。

黃俊晟也提醒，上述兩種主動脈疾病重症都代表心血管十分不健康，除先天遺傳，也跟長年抽菸及三高有極大關係，建議民眾控制血壓、養成運動習慣、生活作息保持規律，如有腰背痛、腹痛或腹部出現與心臟同步跳動的搏動，應立即就醫檢查。

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